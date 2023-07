Addio a 1.700 voli easyJet inizialmente programmi per questa estate. La compagnia low cost ha annunciato una serie di cancellazioni per i mesi di luglio, agosto e settembre attribuendo la decisione ai possibili scioperi che potrebbero agitare i cieli europei nelle prossime settimane, in particolare quelli riguardanti i controllori del traffico aereo.

La maggior parte dei voli cancellati, come riporta travelmole.com, riguarda l'aeroporto di Gatwick. La maggior parte dei clienti interessanti dalle variazioni di operativo (circa 180mila) è già stata riprotetta su altri voli. Per chi avesse preferito la cancellazione invece è stato offerto il rimborso.



In sostanza, easyJet ha consolidato un nucleo di voli su Gatwick, per contrastare i disagi in vista degli scioperi già programmati o ipotizzati che potrebbero esserci in tutto il Continente nei prossimi mesi.