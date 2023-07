Lo sciopero indetto da Eurocontrol rischia di provocare un’estate di disagi a catena negli scali europei.

Come riporta Preferente infatti, un terzo dei voli che attraversano l'Europa subiranno ritardi o saranno cancellati quest'estate a causa degli scioperi indetti dai controllori europei.

Eurocontrol ha annunciato che l’obiettivo è quello di rivendicare un incremento del personale, migliori turni di lavoro e salari più elevati e l'annuncio è stato comunicato anche in sede Ue.



In dettaglio, circa 12mila 600 voli potranno essere interessati dagli effetti degli scioperi giornalieri, che interesseranno in modo particolare la Francia, con il 20-30 percento dei voli a rischio.

Le date precise delle agitazioni saranno annunciate lunedì prossimo.

Per evitare le agitazioni, le richieste di Eurocontrol prevedono l’assunzione immediata del 20% in più di controllori di volo.