Sky express lancia Bliss, la nuova Business class

Debutta Bliss, la Business class firmata Sky express. La compagnia lancia infatti la nuova classe di volo, e lancia una serie di scelte diverse in ogni parte del viaggio.

Bliss offre ai passeggeri priorità in ogni fase del viaggio, ingresso gratuito nelle Lounge, più bagagli in stiva e chili disponibili, scelte gastronomiche intrattenimento durante il volo, unendo sostenibilità, svago, e esperienza.



La business class Sky express, inoltre, si impegna per ridurre l’impronta di carbonio dei viaggi in aereo.