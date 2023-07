Fiducia in una discesa a breve dei prezzi dei biglietti aerei, ma anche possibilità di pugno duro nel caso questa inversione di tendenza non avvenga. E’ questa, in sintesi, la linea del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, chiamato ieri a un’informativa sulla questione.

Mentre si attendono tutti i chiarimenti richiesti alle compagnie aeree coinvolte, l’imputato numero uno per gli aumenti degli ultimi mesi appare ormai il costo del carburante, acquistato dai vettori in anticipo e quindi con tariffe molto più alte rispetto a quelle attuali. E proprio questo punto dà fiducia a Urso, perché le scorte potrebbero essere in esaurimento e i nuovi acquisti con i prezzi attuali.



Ora però l’appuntamento è per il 20 luglio quando, a al termine della ricezione dei chiarimenti, verrà convocata la Commissione di allerta rapida per il caro prezzi alla quale prenderanno parte, oltre all’Antitrust, anche sindacati e associazioni di categoria. Sarà in quell’occasione che il ministro deciderà se passare alla linea dura, con anche l’intervento della Guardia di Finanza.