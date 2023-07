di Amina D'Addario

Un nuovo investimento sul mercato italiano per Aerolíneas Argentinas. Da domenica 9 luglio la compagnia porterà a cinque le frequenze settimanali del Roma-Buenos Aires, ripristinando così la capacità del pre-pandemia.

“La decisione - ha spiegato il country manager Claudio Neri in occasione di un evento negli uffici romani del vettore - riflette l’andamento della domanda, che mese dopo mese continua a essere sostenuta. Accanto al flusso costante degli argentini che vengono in Italia per visitare parenti e amici, assistiamo all’incremento importante dei viaggi incentive e della componente leisure, quest’ultima concentrata soprattutto da settembre a marzo”.



Ma a sorprendere di più è l’allungamento della finestra di prenotazione: “Anche gli italiani, da sempre considerati late consumer, hanno cambiato abitudini. Se prima avevamo prenotazioni a 35-40 giorni prima della partenza, oggi gli acquisti vengono fatti con diversi mesi di anticipo. Un grande plus che ci consente di programmare l’ingresso di altre macchine che arriveranno nel corso dell’anno e un ulteriore incremento delle frequenze”

I nuovi aerei destinati a rafforzare le operazioni sull’Italia e l’Europa saranno gli A330 e l’intenzione della compagnia è quella di arrivare “già a fine anno o all’inizio del 2024 ad avere un volo giornaliero dall’Italia”.



Sulla continuità della domanda è intervenuto anche Ivan Bassato, chief aviation officer di Adr: “Questa è una fase di grossa intensità delle operazioni con picchi di traffico giornalieri vicini al 2019. Con grande soddisfazione vediamo, però, che si sta anche destagionalizzando, un aspetto molto importante per l’efficienza generale e per il mantenimento delle rotte. Si vede sull’Argentina e si vede sull’America in generale”.

Nella foto da sinistra Ivan Bassato e Claudio Neri