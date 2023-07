Esce il film di Barbie e la messicana Volaris gli dedica una speciale livrea

Per celebrare l'imminente uscita del film di Barbie, la compagnia aerea messicana Volaris omaggia la bambola più famosa al mondo con una speciale livrea scelta per decorare uno degli A320neo della propria flotta.

A essere servite da questo aeromobile, per l'occasione con uno speciale tocco rosa e l'immagine di Margot Robbie sulla fusoliera, saranno le rotte verso le destinazioni estive sul mare. Come riporta simpleflying.com, ai fan di Barbie si consiglia di tenere d'occhio i social media del vettore per partecipare ai giveaway e tentare la fortuna per vincere numerosi premi.