Aeroitalia si aggiudica la rotta da Alghero a Milano e Roma

Aeroitalia è la compagnia che collegherà Alghero con Roma Fiumicino e Milano Linate.

Il vettore, come riporta Ansa, si è aggiudicata entrambe le rotte vincendo la gara con Ita Airways.

Il periodo di assegnazione dei voli agevolati va dal 29 ottobre 2023 al 26 ottobre 2024 e la commissione di gara sta procedendo all'aggiudicazione provvisoria. Resterà infatti possibile, fino al 27 settembre 2023, che un vettore comunitario accetti di effettuare le rotte senza esclusiva e senza compensazione.



"L'aggiudicazione delle rotte agevolate da e per Alghero - commenta l'assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro - è un segnale importante per l'intero sistema aereo della Sardegna e conclude le gare della continuità territoriale allineando i tre scali sardi alla scadenza del 26 ottobre 2024. Aeroitalia si conferma la compagnia di riferimento degli aeroporti del nord Sardegna".



"Oggi a Roma - anticipa Moro - si terrà un incontro al ministero dei Trasporti per disegnare il futuro della continuità aerea dell'Isola. La Sardegna porterà i dati che dimostrano le criticità più volte denunciate, a cominciare da un numero di voli insufficiente a soddisfare il traffico dei residenti nell'Isola e soprattutto dalla necessità di porre un tetto alla tariffa non residenti. Sono le criticità che abbiamo più volte evidenziato e che porteremo al ministero perché con il governo e l'Enac si possa riaprire il confronto con la Commissione europea per ridefinire i termini dei bandi per l'assegnazione delle rotte in continuità territoriale tra la Sardegna e il Continente".