easyJet: novità in arrivo per l'inverno su Napoli, Malpensa e Pisa

Parte con un poker la programmazione invernale di easyJet sull’Italia. Sono infatti quattro le nuove rotte anticipate oggi dalla compagnia low cost per la Penisola in vista dello schedule winter, tutte con una marcata impronta leisure.

Due le novità che riguardano la base di Napoli: dal Capodichino il 4 novembre debutterà il volo diretto su Marsa Alam con cadenza settimanale e partenze ogni sabato. Dal 16 dicembre, poi, spazio al villaggio di Babbo Natale grazie al volo bisettimanale su Rovaniemi, che si aggiunge a quello già in programmazione su Milano Malpensa.



Anche per quest’ultimo scalo è in arrivo una new entry con la ripresa dei collegamenti su Aqaba, anche in questo caso con frequenza bisettimanale e inizio il 12 novembre. Chiude il cerchio il volo tra Pisa e Porto, new entry assoluta per lo scalo toscano, che potrà contare su due voli alla settimana.