Lot raddoppia su Roma da Varsavia per l'orario invernale

Arriva un altro potenziamento dei collegamenti tra Italia e Polonia da parte di Lot. E ancora una volta oggetto dell’incremento dell’offerta sarà l’aeroporto di Fiumicino, che a partire dal prossimo orario invernale vedrà il raddoppio dei voli su Varsavia.

Il vettore nazionale polacco ha infatti inserito in programmazione una nuova tratta, giornaliera, che collegherà l’hub romano con il Warsaw Chopin Airport. Questa andrà così ad aggiungersi al collegamento con l’altro scalo cittadino di Radow, inaugurato lo scorso 28 aprile e appena promosso anche per l’orario invernale.



Con la nuova rotta saranno ora possibili diversi collegamenti in connessione verso alcune delle principali destinazioni servite da Lot. “Aprendo la rotta Varsavia Chopin–Roma con voli giornalieri, rispondiamo alle aspettative dei passeggeri e li invitiamo a viaggiare con la nostra compagnia aerea, che è una delle più puntuali in Europa”, ha commentato il presidente del vettore Michal Fijiol.