I voli Uk-Usa tornano ai livelli pre-pandemia

Anche i collegamenti transaltantici che uniscono Regno Unito e Usa tornano ai livelli del 2019. O meglio, superano addirittura le cifre del pre-pandemia in occasione delle vacanze del 4 luglio.

Come riporta travelmole.com, per la sola giornata di oggi sono programmati 152 voli tra Uk e Stati Uniti, pari a circa 40mila posti. Le cifre rappresentano un aumento del 21% rispetto allo scorso anno, mentre a luglio i collegamenti tra i due Paesi sono aumentati del 5% riseptto allo stesso mese del 2019.



Il principale aeroporto sul fronte inglese è Heathrow, mentre New York - Jfk è il primo scalo su quello americano.



La quota maggiore dei voli spetta a British Airways, con il 30%, seguita da American Airlines, United e Virgin, tutte e tre con il 17%. La quota di Delta Air Lines è del 10%.