Emirates, ripartono i recruiting alla ricerca di 180 professionisti del settore

Personale di bordo, piloti, ingegneri, professionisti IT e agenti del servizio clienti. Sono questi i profili ricercati da Emirates per la nuova ondata di recruiting che porterà all’assunzione di 180 nuovi dipendenti nel gruppo, sia per quanto riguarda la compagnia sia per Dnata.

Attualmente, in base ai dati di chiusura dell’anno finanziario della compagnia al 31 marzo, sono 102mila i dipendenti del gruppo, con oltre 17mila ingressi solamente nell’ultimo anno. “Nell'ultimo anno finanziario, abbiamo ricevuto circa 2,7 milioni di candidature a livello globale per i ruoli dell'organizzazione – sottolinea Oliver Grohmann, senior vice president human resources di Emirates -. Utilizziamo le tecnologie più recenti, come le valutazioni digitali, l'intelligenza artificiale e altri sistemi di reclutamento di altissimo livello per selezionare, scegliere e rispondere ai candidati nel modo più efficiente ed efficace”.



Per quanto riguarda l’equipaggio di cabina, Emirates sta organizzando open days ed eventi su invito in 6 continenti, in centinaia di città per tutto il resto dell’anno, alla ricerca dei talenti più brillanti per offrire ai clienti un'esperienza in volo senza uguali. Il processo di reclutamento è accuratamente progettato per essere completato in un giorno e i candidati vengono contattati entro 48 ore dalla valutazione.