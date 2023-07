Qatar Airways aumenta ancora l'offerta sull'Europa con la new entry Lione

Qatar Airways sceglie la Francia per la nuova espansione delle rotte per il Vecchio Continente con l’avvio, da ieri, del volo su Lione, terza destinazione transalpina dopo Parigi Charles de Gaulle (dove opera tre voli giornalieri) e Nizza.

Per il collegamento la compagnia userà da subito un Boeing 787 Dreamliner, a testimonianza della forte domanda per il Paese durante la stagione estiva: secondo i datti relativi alla prima settimana di luglio, infatti, Parigi risulta la seconda destinazione più richiesta in Europa.



L‘aereo utilizzato per la nuova rotta è configurato con 232 posti in economy e 22 in business class.