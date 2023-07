Trenitalia sostiene la cultura e presenta il Festival del cinema Marateale

di Paola Trotta

Trenitalia conferma la sua presenza al fianco del Festival del cinema Marateale: "Un sostegno alla cultura, con un collegamento con le Frecce che in meno di tre ore da Roma permetterà di raggiungere Maratea. Un modo concreto per promuovere la mobilità collettiva e favorire una sempre maggiore coesione territoriale. Questa collaborazione si inserisce tra le iniziative finalizzate ad avvicinare sempre più persone al treno, mezzo green per eccellenza”.

A sottolinearlo è Luigi Corradi, a.d. di Trenitalia, durante la conferenza stampa a bordo del Frecciarossa Roma- Maratea per la presentazione della quindicesima edizione di 'Marateale - Premio internazionale Basilicata', di cui è partner principale, insieme a Nicola Timpone, direttore artistico Marateale, Daniele Stoppelli, sindaco di Maratea, Antonella Caramia, Associazione Cinema Mediterraneo e Valentina Trotta, assessore al Turismo del Comune di Maratea.



“Maratea si candida a capitale italiana delle cultura per l'anno 2026 - aggiunge Trotta -. L'edizione 2023 del Marateale, che si terrà dal 25 al 29 luglio presso il teatro sul mare dell’hotel Santavenere, ospiterà il tavolo ‘Maratea2026: la cultura al centro’ dedicato alle prospettive di una città che vuole porsi al centro di un nuovo sistema di relazioni tra Europa e Mediterraneo”.



Trenitalia attiverà una promo speciale per raggiungere Maratea per seguire l’evento.