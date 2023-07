L’Enac ai vettori: “Adottare misure adeguate per ridurre i disagi durante i picchi estivi”

"Adottare misure adeguate, in termini di mezzi e risorse, per ridurre al minimo i disagi e porre particolare attenzione al pieno rispetto del Regolamento Comunitario n. 261/2004 che tutela i passeggeri nei casi di ritardi, cancellazioni, overbooking e mancata informativa". Questa la raccomandazione dell’Enac ai vettori che operano in Italia in vista del picco della stagione estiva.

I vertici dell’Ente hanno incontrato ieri le aerolinee, sensibilizzandole all’adozione di tutte le misure necessarie per garantire ai passeggeri sicurezza, efficienza e regolarità nelle prossime settimane.



Nel corso del confronto il presidente Pierluigi Di Palma ha ribadito la necessità, nel caso di cancellazioni e ritardi, di assicurare una trasparente e tempestiva informazione ai passeggeri e una pronta ed efficace assistenza in caso di disservizi, soprattutto nei confronti delle persone con disabilità o con ridotta mobilità.



Il direttore generale Alessio Quaranta ha inoltre assicurato che l’Enac verificherà la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie, vigilando affinché gli impegni assunti dagli operatori e dall’industria siano effettivamente rispettati e sanzionando tutti i casi di accertate violazioni della normativa.