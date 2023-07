Ita Airways festeggia il debutto del Roma-San Francisco

È decollato sabato 1 luglio il nuovo volo Roma-San Francisco di Ita Airways. Il vettore ha aperto la nuova destinazione in Nord America per rispondere alla crescente domanda di traffico, sia leisure che business, implementata da una componente high yield leisure.

Il nuovo volo, con partenza da Roma Fiumicino e arrivo all’aeroporto internazionale di San Francisco verrà operato dal 1 al 30 luglio 2023 con 3 frequenze settimanali ogni martedì, sabato e domenica, con partenza da Roma alle ore 9:35 ed atterraggio a San Francisco alle ore 13:15 local time, e ritorno da San Francisco alle ore 15:15 local time e atterraggio a Roma Fiumicino alle ore 12:05. Dal 2 agosto al 30 settembre l’operativo sarà ogni mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, mentre ad ottobre l’operativo sarà ogni mercoledì, venerdì e domenica.



Per Ita Airways il 2023 è un anno di grandi investimenti sul prodotto intercontinentale con l’apertura di nuove rotte da Roma Fiumicino verso gli Stati Uniti - oltre a quella su San Francisco, è stata inaugurata la rotta tra Roma e Washington dallo scorso 2 giugno – che saranno seguite dal nuovo collegamento Roma Fiumicino - Rio De Janeiro a partire dal prossimo ottobre.



L’espansione di Ita sul lungo raggio rappresenta uno dei principali pilastri della strategia della compagnia, poiché non solo è fonte di redditività di per sé, ma perché incrementa contestualmente i flussi che originano e proseguono sul breve e medio raggio, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità economica della nostra compagnia.



Le due nuove destinazioni intercontinentali verso gli Usa sono operate su San Francisco con l’Airbus A350 e su Washington con l’Airbus A330.