Sri Lankan Airlines in difficoltà: 6mila posti di lavoro a rischio

Un altro vettore in difficoltà. Sarebbero circa 6mila i posti di lavoro a rischio in Sri Lankan Airlines. La compagnia aerea, di proprietà del Governo dello Sri Lanka, avrebbe avviato un’operazione di ristrutturazione per far fronte a una grave situazione finanziaria.

Secondo quanto riporta simpleflying.com, infatti, il ministro dei Porti e dell'Aviazione civile Nimal Siripala de Silva avrebbe confermato l'accumulo da parte del vettore di debiti per oltre 1 miliardo di dollari.



Il piano è ora quello di ridurre il personale e cercare nuovi azionisti.



Al termine della ristrutturazione, il Governo dovrebbe mantenere così il 51% delle azioni della compagnia aerea. Il restante 49% dovrebbe essere ceduto ad altri investitori.