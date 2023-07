Iberia cerca piloti: le candidature fino al 31 luglio

Iberia ha aperto un bando di lavoro per l'arrivo di nuovi piloti a Madrid, valido fino al 31 luglio. Come riporta Preferente, la società ricerca personale addetto al pilotaggio di aeromobili dei modelli A320, A330, A340 o A350.

I candidati dovranno avere più di 150 ore di volo su un aeromobile di tipo Airbus Fbw. Devono inoltre essere in possesso di una licenza Easa Cpl/Atpl valida; diritto al lavoro nell'Unione europea e passaporto illimitato; nonché un certificato medico di classe 1 in corso di validità.



Per candidarsi a una posizione in azienda, devono anche avere un livello 5 o superiore in spagnolo e almeno un livello 4 o superiore in inglese. A questo bisogna aggiungere un certificato del casellario giudiziale, e un livello minimo di studi: un esame di ammissione all'università approvato, o studi compiuti che consentono l'accesso all'università.



I candidati devono fornire tutte le informazioni richieste attraverso la loro candidatura sul sito web di Iberia. L'azienda non terrà conto dei cv inviati/aggiornati tramite la piattaforma di lavoro Iberia.



Durante tutto il processo di selezione, prima di essere assunti, i candidati che hanno una licenza straniera devono farla convalidare per la Spagna (Aeasa).