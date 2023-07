Garda Veneto: Opera bus service per il centenario dell'Arena di Verona

In occasione delle celebrazioni per i 100 anni dell’Arena di Verona, ritorna l’Opera Bus Service, che la società Atv opera espressamente per gli spettatori che soggiornano sul Lago di Garda, con un collegamento notturno in partenza 30 minuti dopo il termine dello spettacolo. L’estensione del servizio al tratto di percorso tra Garda e Malcesine, si legge su Hotelmag, è resa possibile grazie al sostegno economico di Federalberghi Garda Veneto, un’iniziativa molto apprezzata dai turisti già lo scorso anno.

“Si riparte per questa stagione operistica 2023 con rinnovato entusiasmo – ha affermato Ivan De Beni, presidente Federalberghi Garda Veneto -. Opera Bus Service rappresenta un servizio comodo e qualificante dell’offerta e un plus che le aziende turistiche del territorio possono proporre ai loro ospiti. Questo è una conferma della connessione che sempre di più sta legando la Riviera degli Olivi con la città di Verona e le sue attrattive culturali. Prosegue quindi la nostra collaborazione con l’Azienda Trasporti di Verona, che si esplicita nel rendere più smart l’acquisto dei titoli di viaggio, in particolare con l’App Ticket Bus che veicoliamo ai nostri soci e con cui i nostri ospiti possono acquistare i biglietti direttamente dal proprio smartphone, e nel rafforzare l’offerta di trasporto pubblico sul Garda con il potenziamento delle corse durante il periodo estivo”.



E a conferma della collaborazione con le realtà cittadine, la Fondazione Arena ha chiesto alla Federalberghi territoriale la disponibilità di trovare accomodamenti per le personalità presenti alla prima di “Aida”.