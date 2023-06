Gran festa a Fiumicino per il riconoscimento di Aci Europe. L’associazione ha riconfermato il Leonardo da Vinci ‘miglior aeroporto d’Europa’, conferendogli per la quinta volta consecutiva il ‘Best Airport Awards 2023’.



Un premio che questa volta lo scalo ha deciso di celebrare coinvolgendo il personale in un party a suon di musica ripreso in un video pubblicato sulle pagine social di Adr e introdotto citando il brano cult di Britney Spears ‘Oops, we did it again’.