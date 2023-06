Cagliari apre Free2Park, parcheggio gratuito di 2 ore in aeroporto

Un nuovo parcheggio gratuito all’aeroporto di Cagliari. È questa l’iniziativa di Sogaer per rendere migliore l’esperienza di viaggio che debutterà il prossimo 3 luglio.

L’area, denominata Free2Park, si trova a lato della zona Arrivi dell’aeroporto ed è raggiungibile a piedi dall’aerostazione. Può ospitare contemporaneamente fino a 150 autovetture.



L’area è dedicata a chi accompagna e viene a prendere passeggeri, e quindi non ha necessità di stazionare per molto tempo nei pressi dell’aerostazione. La durata massima del parcheggio gratuito nella zona Free2Park è infatti di 2 ore. Superate le 2 ore, le auto verranno rimosse e posizionate in altri parcheggi a pagamento Sogaer.