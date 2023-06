di Francesco Zucco

Siamo solo all'inizio. L'impennata dei prezzi che il trasporto aereo sta vedendo negli ultimi mesi potrebbe essere solo un assaggio di quanto accadrà nel futuro. Questo è quanto è emerso dal congresso Aci di Barcellona, in cui il direttore generale Olivier Jankovec ha affermato senza mezzi termini che le tariffe aeroportuali sono destinate ad aumentare.

Fino ad oggi, l'incremento degli importi pagati dal cliente finale dipendeva sostanzialmente da una logica di domanda e offerta: la richiesta di voli dopo la pandemia è aumentata a dismisura e l'offerta (uscita da un periodo di forte contrazione causa limitazioni ai viaggi) non è riuscita a tenere il passo. La somma di questi due fenomeni ha portato a un rialzo delle tariffe, che però finora dipendeva solo da questioni di congiuntura economica.



Una crescita strutturale

Il discorso di Jankovec è invece diverso: secondo il manager l'adeguamento degli aeroporti alle esigenze di sostenibilità porterà a un aggravio di costi. E questa volta sarà strutturale, ovvero legato all'industria stessa e non all'aleatorio andamento del mercato.



"Le autorità di regolamentazione e i governi devono accettare il fatto che le pressioni sui costi e le esigenze di investimento richiedono un adeguamento al rialzo dei diritti aeroportuali" ha affermato Jankovec, come riporta ttgmedia.com.



Sullo stesso argomento era intervenuto anche il direttore generale Iata Willie Walsh, secondo cui per almeno 10-15 anni non si sarebbero visti cali delle tariffe. A pesare, per il manager, è anche la riduzione e l’azzeramento delle emissioni, che avranno un impatto pesante. Questo poiché, aveva affermato, “il carburante sostenibile per l’aviazione è molto più costoso del cherosene, e i consumatori pagheranno questa transizione”.



Tutto dipenderà ovviamente anche dagli obiettivi che di volta in volta verranno posti o eventualmente rivisti. Ma tutto fa pensare che le tariffe si manterranno su livelli sostenuti ancora per diverso tempo.