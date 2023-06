Saranno due in particolare le giornate da tenere d’occhio nel mese di luglio per quanto riguarda gli scioperi nel settore dei trasporti, scioperi che andranno a colpire le prime partenze per le vacanze.

Si partirà venerdì 14 luglio quando a fermarsi sarà il segmento del trasporto ferroviario con uno sciopero di 24 ore che interesserà sia il personale di Trenitalia sia quello di Italo. Da prevedere dunque una giornata di passione per pendolari e vacanzieri anche in virtù del fatto che l’astensione è stata proclamata da più sigle sindacali.



Il giorno successivo, sabato 15 luglio, sarà invece molto problematico viaggiare in aereo, anche perché in questo caso lo stop interesserà più comparti. A partire dai controllori di volo dell’Enav, che si fermeranno 8 ore dale 10 alle 18; per 24 ore poi si asterranno dal lavoro tutti i dipendenti del comparto aeroportuale, compresi quelli dell’handling; infine per le compagnie aere lo stop interesserà Malta Air e Vueling.