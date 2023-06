Lutto nel turismo, scompare Giorgio Valenti. Il ricordo del Gruppo Nicolaus Valtur

“La sua arguta conoscenza del mercato aereo nazionale e internazionale, la sua dedizione al lavoro e la sua capacità di visione sono state preziose per tutto il panorama turistico italiano, così come per il nostro gruppo e sono state fondamentali per imprimere un nuovo corso, in particolare, al nostro approccio alla programmazione aerea”. Ricorda così il Gruppo Nicolaus Valtur Giorgio Valenti, il manager di lungo corso nel settore del trasporto aereo charter recentemente scomparso.

Una figura molto nota nel settore, direttore commerciale in compagnie quali Air Europe, Volare e Alitalia, fino ad arrivare nella Livingston gestione Riccardo Toto, dove fu chief compliance officer. “Con la sua scomparsa, il mondo del travel perde un’importante figura di riferimento: lascia un vuoto incolmabile, e sta a noi, ora, raccogliere il testimone soprattutto della sua profonda umanità, qualità che ispirava ogni sua azione e che cercheremo sempre di onorare al meglio”, conclude poi la nota a firma Giuseppe Pagliara, a.d. Nicolaus Valtur, Roberto Pagliara, presidente, insieme a tutto il management e al personale.



Anche la redazione e il direttore di TTG Italia Remo Vangelista si uniscono al cordoglio della famiglia e degli amici.