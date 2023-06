Klm: novità in World Business Class con le nuove poltrone

Arriva un upgrade per la World Business Class di Klm, che saranno ora dotate di nuove poltrone, più ampie e dotate di una porta scorrevole per un maggiore livello di comfort e privacy.

Le new entry contribuiscono anche al percorso verso la sostenibilità intrapreso dalla compagnia olandese, con una diminuzione del loro peso tra il 10 e il 15 per cento grazie all’utilizzo di nuovi materiali.



Tra i plus delle poltrone, interamente reclinabili e trasformabili in un letto da 198 cm, prese di ricarica multiple, un vano con serratura e uno spazio portabottiglie.