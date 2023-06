Usa: 18 milioni di americani in viaggio per il 4 luglio

Le tradizionali vacanze del 4 luglio si lasciano alle spalle la pandemia e superano i livelli del 2019. La Tsa prevede che quest'anno per la festa dell'indipendenza saranno quasi 18 milioni gli americani che si metteranno in viaggio.

L'autorità per i trasporti Usa ha anche annunciato di essersi preparata ad affrontare i grandi flussi previsti; ha inoltre consigliato ai viaggiatori di usare le corsie TSA PreCheck. Gli obiettivi sono di 30 minuti d'attesa massima per le corsie standard e 10 minuti per quelle accelerate.



La sola American Airlines prevede 3 milioni di clienti tra il 30 giugno e il 4 luglio, con un +4% rispetto a 2019. I giorni meno trafficati saranno il 2 e il 3 luglio.