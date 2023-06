Armando Brunini, amministratore delegato di Sea Aeroporti Milano, sale al vertice di Aci Europe. Nel giorno in cui viene consacrato come migliore aeroporto tra i 5 e i 10 milioni di passeggeri lo scalo di Linate, l’assemblea generale dell’associazione sceglie il manager italiano per ricoprire la carica di presidente.

Il commento

“Sono onorato di servire la comunità di 560 membri aeroportuali in 55 paesi europei e i loro partner commerciali – è il commento di Brunini -. Aci Europe continua a essere la voce efficace e rispettata degli aeroporti europei e ad agire come un centro di competenza unico. In particolare, non vedo l'ora di impegnarmi con l'Ue e le istituzioni paneuropee, nonché con la rete di parti interessate dell'industria e della società di Aci Europe”.



Oltre alla nomina di Armando Brunini, nel board dell’associazione è stato confermato anche il chief executive e direttore generale di Aeroporti di Roma Marco Troncone.