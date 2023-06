Aci Europe Airports Award, premi per Fiumicino, Linate e Bologna

Italia sugli scudi nell’edizione 2023 dell’Aci Europe Airports Award, che ogni anno premia gli scali del Vecchio Continente in base a diverse categorie. E ad avere importanti riconoscimenti gli aeroporti di Roma Fiumicino, di Milano Linate e di Bologna.

Per quanto riguarda l’hub della Capitale, questo si è aggiudicato il premio come migliore aeroporto nella categoria altre i 40 milioni di passeggeri. Nella motivazione si legge che il Leonardo da Vinci “ha l'innovazione e la sostenibilità al centro della sua ambiziosa strategia per raggiungere lo zero netto entro il 2030. Attraverso il suo investimento in un Innovation Hub, l'aeroporto prevede di finanziare progetti come "Innovative Cabin Crew". Per Fco anche una menzione speciale nella sezione ‘Innovazione digitale’.



Passando al Forlanini primo posto tra gli scali tra 5 e 10 milioni di passeggeri. “I giudici hanno elogiato il suo approccio incentrato sui passeggeri – si legge nella motivazione - con la dedizione a fornire viaggi passeggeri senza soluzione di continuità e sicuri investendo in soluzioni innovative come i sistemi di rilevamento degli esplosivi per il bagaglio a mano (EDS-CB) e i servizi di FaceBoarding”.



Chiude Bologna, premiata nella sezione dell’Eccellenza nelle risorse umane, per avere allineato la strategia del business a quella della gestione delle risorse.