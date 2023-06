La strana storia dell'uomo che vola ininterrottamente da oltre 30 anni

Era il 1990 quanto Tom Stuker decide di staccare un assegno da ben 290mila dollari per un biglietto aereo United Airlines. Una spesa azzardata, sembrerebbe. Eppure Stuker stesso lo definisce "il miglior investimento della sua vita". Perché quello non è un biglietto come tutti gli altri: si tratta di un ticket che consente di viaggiare senza limiti per tutta la vita.

Stuker ha così raggiunto un bizzarro record: è l'uomo che ha percorso più chilometri al mondo in tutta la storia dell'uomo. Dal 1990 ad oggi ne ha accumulati 37,02 milioni ovvero, come calcola corriere.it, quasi 100 volte la distanza tra la Terra e la Luna.



Il recordman è salito alla ribalta anche per aver annunciato voler battere il suo stesso record e arrivare a 40,2 milioni di chilometri entro il 2026.



Tra l'altro, lo speciale biglietto del recordman gli consente anche di accumulare miglia e accedere a diversi upgrade come hotel di lusso, crociere e addirittura buoni regalo da spendere nei supermercati.



E United in tutto questo cosa ci guadagna? Per la verità non molto. Il biglietto 'a vita' in realtà costa alla compagnia una somma parti ai mancati ricavi dei vari seggiolini occupati da chi ha acquistato lo speciale ticket. Così nel corso degli anni United ha cercato di ricomprare i biglietti di questo tipo, spesso riuscendoci. Ma Stuker non si è mai fatto alletare da nessuna cifra e ha continuato a volare con United.