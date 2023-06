Il tesoretto Linate

Sono loro a dominare il mercato. Le compagnie low cost, malgrado siano fonte di arrabbiature pesanti del comparto, guidano il mercato. Incuranti delle lamentele di tour operator, agenzie di viaggi e consumatori che evidenziano ritardi e cancellazioni.

Fanno spallucce e tirano dritto, forti del fatto che nessuno può spostare aerei e personale con tale velocità. Per molti abbiamo lasciato gli aeroporti in mano ai vettori low cost, capaci di approfittare della mancanza di politiche governative per il trasporto aereo. Ora Wizz Air promette di mettere 10 macchine e tanti voli su Milano Linate, city airport che garantisce traffico ad alto reddito. Resta da vedere se manterranno il progetto e la programmazione del newtork voli. Ormai guidano loro, questo è sempre più chiaro.