Ita Airways tra i protagonisti del Business Travel Show Europe di Londra

Farà tappa anche al “Business Travel Show Europe”, che si svolgerà il 28 e 29 giugno nello spazio espositivo ExCeL di Londra, Ita Airways. L’appuntamento annuale nella capitale britannica rappresenta infatti per i protagonisti del settore l’occasione per confrontarsi sulle nuove tendenze, sviluppare i propri programmi e rispondere alle esigenze in continua evoluzione della propria azienda e dei viaggi d’affari.

Con un’area brandizzata all’interno dell’Airline Pavillon, il team Ita Airways accoglierà i clienti del trade insieme ai principali player europei del trasporto aereo e ai professionisti del business travel. Tra i principali temi della presenza all’edizione 2023 del Business Travel Show, l’impegno della compagnia in termini di sostenibilità, uno dei pilastri strategici del vettore.