Uk, l'autorità civile per l'aviazione avrà più poteri per sanzionare i vettori

Aumentano i poteri della Caa. Il governo inglese ha diramato una serie di regole che vedranno una maggiore possibilità di intervento per la Civil Aviation Authority, insieme a meccanismi più rapidi per i reclami dei passeggeri.

Le nuove regole, come riporta travelmole.com, aumenteranno anche le tutele nei confronti dei consumatori. La Caa avrà inoltre ulteriori poteri per multare compagnie aeree.



Non solo: agli operatori di terra sarà offerto un nuovo percorso formativo per evitare di danneggiare le attrezzature dei viaggiatori disabili.



Le compagnie aeree dovranno inoltre essre memebri di un organismo approvato per la risoluzione delle controversie.