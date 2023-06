Torino si apre all'Irlanda del Nord, dall'inverno il volo Ryanair su Belfast

Decollerà il 17 dicembre prossimo e sarà operato una volta alla settimana, la domenica, il nuovo collegamento Torino-Belfast di Ryanair, che porterà nel capoluogo piemontese gli sciatori della stagione invernale 2023/2024.

Il volo, il primo in assoluto da Torino per l’Irlanda del Nord, partirà alle 11,35 da Torino giungendo a Belfast alle 13,05, per poi decollare da lì alle 13,30, atterrando a Caselle alle 17.

Se per gli sciatori del Nord Europa il collegamento rappresenta un’importante novità per venire a sciare in Italia a prezzi accessibile, per gli italiani si apre la possibilità di combinare il proprio soggiorno con il volo bisettimanale per Dublino, unendo così il viaggio in Irlanda del Nord alla scoperta della Repubblica d’Irlanda.