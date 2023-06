Heathrow, trovato l'accordo. Stop agli scioperi estivi

Semaforo verde per l’accordo fra dipendenti e autorità aeroportuale di Heathrow, che hanno finalmente siglato un accordo che dovrebbe scongiurare l’attesa estate di scioperi.

Come riporta Travelmole, il personale di sicurezza dell'aeroporto ha accettato la nuova proposta che prevede un aumento di stipendio del 10%.



L'aumento salariale è retrodatato al 1 gennaio e da ottobre scatterà un ulteriore incremento dell'1,5%. L'accordo prevede inoltre l’aumento dell'indennità di maternità e paternità e riguarda la retribuzione e le condizioni per oltre 2mila addetti alla sicurezza al Terminal 3 e al Terminal 5.

Gli scioperi erano stati programmati per quasi tutti i fine settimana fino alla fine di agosto.



"Questa è stata una vittoria importante, che dimostra cosa si può ottenere quando i lavoratori uniscono le forze" ha commentato il segretario generale di Unite, Sharon Graham.



Un portavoce di Heathrow ha aggiunto: "Ora possiamo andare avanti insieme e concentrarci nell’offrire un'estate senza disagi ai nostri passeggeri".