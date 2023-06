Norwegian: debutta il volo diretto Bologna-Oslo

È stato inaugurato ieri il nuovo collegamento bisettimanale tra Bologna e Oslo di Norwegian. Il volo, effettuato con un B737, verrà operato il giovedì e la domenica.

Il collegamento diretto con l’Aeroporto di Oslo Gardermoer è una novità assoluta per l’Aeroporto di Bologna, mentre la compagnia aerea al Marconi ha attivato anche il volo per Copenaghen (con voli il giovedì e la domenica).



“Per il Marconi – ha commentato Antonello Bonolis, direttore business aviation e comunicazione dell’Aeroporto di Bologna – si tratta di un importante tassello che va a completare l’offerta di voli per il Nord Europa, con una valenza sia business che leisure”.