Air France-Klm: nuovo aumento della fee per le prenotazioni via gds

Arriva un nuovo aumento sulle prenotazioni effettuate via gds per i voli di Air France-Klm. A partire dal prossimo primo di luglio la fee per le agenzie che utilizzano questo canale di prenotazioni passerà dagli attuali 17 euro a 21 per tratta.

Secondo quanto riportato da Travelweekly, l’aumento si è reso necessario per riuscire a coprire i costi attuali della distribuzione via gds, anche se solo in parte, ha evidenziato il gruppo transalpino.



Il supplemento non verrà applicato alle vendite da parte di consulenti di viaggio che utilizzano collegamenti ndc per Air France o Klm, disponibili attualmente sia su Travelport Plus sia su Amadeus.