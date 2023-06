Air Europa inaugura le rotte su Atene e Santorini

Air Europa sceglie anche la Grecia per spingere sulle rotte estive. Da questa settimana la compagnia ha attivato le rotte su Atene e Santorini e nei prossimi mesi offrirà quasi 170 voli e più di 30mila posti verso questa destinazione.

Per la prima volta Air Europa si collegherà a Santorini e lo farà con tre frequenze settimanali con partenze dall'aeroporto di Madrid-Barajas il martedì, il giovedì e il sabato. Saranno operati un totale di 72 voli per oltre 13mila posti.

Il numero di voli operati verso Atene sarà pari a circa un centinaio, superando i 17mila posti. La rotta avrà quattro frequenze settimanali da Madrid il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica. In entrambi i casi si utilizzeranno i Boeing 737 che garantiscono maggiore capacità per i voli di medio raggio, un elevato livello di comfort e un viaggio più efficiente.



E su tutti i voli in Business class è disponibile l'opzione Plusgrade, una delle principali novità di quest'anno introdotte da Air Europa. Grazie a questo sistema gli utenti potranno partecipare a un’asta per ottenere un upgrade in classe business o altri benefit.