Lufthansa cede AirPlus alla svedese Seb Kort per 450 milioni di euro

AirPlus passa di mano. Il Gruppo Lufthansa ha infatti raggiunto un accordo con la svedese Seb Kort, società attiva nel campo dei pagamenti, per la cessione dell’azienda specializzata nei vioaggi aziendali oltre che nei pagamenti, per 450 milioni di euro.

“AirPlus è perfettamente posizionata sul mercato – ha sottolineato il cfo del gruppo tedesco Remco Steenbergen - e, come parte di un gruppo finanziario più grande, sarà in grado di realizzare il suo potenziale meglio che in Lufthansa. A sua volta, ci consente di concentrarci ancora di più sull'ulteriore miglioramento della redditività e dei rendimenti di capitale del core business del Gruppo Lufthansa”.



Il manager ha anche evidenziato come l’operazione segua a ruota l’acquisizione del 40 per cento di Ita Airways, proprio per sottolineare che l’orientamento è proprio quello di tenere il focus sul core del trasporto aereo.