Dal low cost alla first class alla compagnia più 'friendly': tutti i premi 2023 di Skytrax

Come ogni anno i premi Skytrax, al di là della classifica generale, si moltiplicano per andare a valorizzare diversi aspetti dell’offerta dei vettori. Nell’edizione di quest’anno le prime due classificate, Singapore Airlines e Qatar Airways, si sono spartiti i riconoscimenti legati alle classi nobili con la prima vincitrice in diverse categorie legate alla first class e la seconda che ha fatto man bassa per la business.

Non sono poi mancati i premi per le compagnie low cost, con AirAsia che si conferma al primo posto a livello internazionale, mentre in Europa si registra l’exploit di Volotea. Un premio speciale è poi andato a quelle compagnie che hanno fatto registrare netti miglioramenti nell’offerta e in questo caso il primo posto se l’è aggiudicato Kuwait Airways davanti a Starlux e alla giovanissima Play.



Novità assoluta di quest’anno il riconoscimento alla compagnia aerea più ‘amichevole’, ovvero quella con il maggior numero di servizi orientati al cliente, alle famiglie, ai bambini piccoli e a vincere in questa sezione è stata Air Canada. Infine le classi economy, con la vittoria di Japan Airways, mentre Eva Air si aggiudica il trofeo per la premium economy.