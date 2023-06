di Alessia Noto

Italo spinge l’acceleratore sull’intermodalità per l’estate. A un mese di distanza dall'acquisizione di Itabus da parte del vettore, debuttano oggi le connessioni treno+bus verso alcune delle mete turistiche di punta della Campania, della Puglia e della Sicilia. “Abbiamo cercato di collegare destinazioni difficilmente raggiungibili con i servizi ferroviari, con il fine di allargare il network e di garantire ai passeggeri un’esperienza di viaggio unica”, ha spiegato Fabrizio Bona (nella foto), direttore commerciale di Italo, in occasione del roadshow per le agenzie organizzato ieri a Milano.



Con un unico biglietto sarà così possibile raggiungere a bordo di autobus Pompei e Sorrento dalla stazione di Napoli; Polignano a Mare, Porto Cesareo, Nardò e Gallipoli da Bari; nonché Giardini Naxos-Taormina, Catania, Enna, Caltanissetta, Agrigento, Milazzo, Cefalù e Palermo da Reggio Calabria.

I servizi

Italo garantirà 4 servizi al giorno per ogni destinazione e coincidenze a orari agevolati. “Il passaggio tra il treno e il bus è di 12 minuti – precisa Bona -, in alcuni casi anche di 11 minuti. Non è necessario aspettare fino a 50 minuti per la coincidenza. È tutto coordinato per fare in modo che il passeggero si possa abituare a fare questa nuova avventura”.



A bordo dei mezzi su gomma il vettore promette alta qualità dei servizi. “Anche la tratta fatta con il bus è fatta con grande qualità. I mezzi sono di nuova generazione e si dividono in due tipologie: da 50 e posti e bipiano da 75 posti, tutti dotati di wifi, toilettes, vending machines e tutti i comfort possibili, inclusi sedili reclinabili per le tratte in notturna. Abbiamo fatto in modo – continua Bona - che l’esperienza, dall’acquisto al viaggio, sia la migliore possibile”.



La distribuzione

Con i servizi intermodali Italo vuole agevolare il lavoro delle agenzie. “Le adv hanno l’opportunità di vendere una proposta che fino a oggi non avevano. Sappiamo come spesso la ricerca di un bus richieda tempo agli agenti”.



Parallelamente, si lavora sulle direttrici classiche, potenziando le frequenze in vista dei picchi di domanda dell’alta stagione. “Abbiamo aggiunto 2 collegamenti tra Torino e Reggio Calabria, che partiranno il 21 luglio; rafforzato il network estivo e lanciato i treni doppi. Abbiamo 4 coppie di treni con mille passeggeri che ci servono per i grandi flussi turistici estivi”.



Tra le altre novità, è in arrivo per la clientela business il nuovo carnet Consumer No Stop Lounge, valido per i treni no stop e one stop in ambiente Prima sulla tratta Milano-Roma. La nuova soluzione offrirà 10 coupon validi 180 giorni che garantiranno anche l’accesso nelle lounge.



Per chi viaggia con animali, infine, prosegue la campagna pet-friendly. Il vettore garantisce posti riservati con servizi dedicati per i cani di media e grossa taglia. Quelli di piccola taglia (fino a 5 kg) potranno viaggiare, invece, gratuitamente nell’apposito trasportino vicino al padrone.