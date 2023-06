Isole minori Sicilia: “Il sequestro delle navi toglie servizi essenziali, situazione da risolvere”

Il sequestro delle navi Isola di Stromboli, Vesta, Pietro Novelli, Isola di Vulcano nel settore Eolie e della Sansovino a Pantelleria da parte della Guardia di Finanza mette in agitazione il comparto turistico delle isole siciliane.

“Non entrando nel merito dei provvedimenti auspichiamo l’immediato risolutivo intervento delle Prefetture interessate, dell’Assessorato Regionale alle infrastrutture alla mobilità e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile per un ripristino urgente della regolarità del servizio” dice Christian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole di Sicilia.



Il sequestro delle navi, infatti, “rischia di mettere in ginocchio l’economia delle isole minori con pesanti penalizzazioni tanto per coloro che nelle isole ci vivono quanto per i numerosi visitatori che in questo periodo dell’anno ne fanno metà di vacanza” continua Del Bono.



La mancanza delle navi per i collegamenti, infatti, porta all’interruzione di servizi essenziali, come la capacità di approvvigionamento di derrate alimentari, medicine e carburante, e la situazione è da risolvere al più presto.