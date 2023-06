Moby: come i nuovi traghetti cambieranno il mercato

di Alberto Caspani

Dopo Moby Fantasy, Moby Legacy. L’inaugurazione della nuovissima ammiraglia del Gruppo Onorato, da domenica 18 giugno in servizio sulla linea Livorno-Olbia, sarà seguita in autunno dall’arrivo di un secondo traghetto gemello destinato a implementare ulteriormente la capacità di carico della flotta.

“Sarà la nostra 24esima nave - spiega Alessandro Onorato (nella foto), direttore vendite Moby Spa - anch’essa costruita nei cantieri di Guangzhou in Cina, dove ha recentemente superato le prove in mare. Siamo impegnati in un ampio programma di efficientamento, che attraverso un investimento di 36 milioni di euro (al 40% finanziati grazie al Pnrr) porterà dal 2024 ad avere in servizio 9 navi di classe A, cioè il massimo rating Imo Cii in termini di sostenibilità”.



La compagnia attende però una risposta dai porti e dalle istituzioni italiane, affinché siano in grado di supportare l’alimentazione dei nuovi mezzi predisposti per Lng (gas naturale liquefatto). Favorendo un allungamento della stagione turistica, la maggior capacità dei mega-traghetti potrà avere effetti positivi sull’attuale tariffazione per la Sardegna, ma per Moby la continuità territoriale necessita di essere supportata da una maggior operatività degli attori del territorio.



La compagnia, intanto, sta lavorando con Trenitalia per favorire l’intermodalità e, dopo l’accordo Elba-link per viaggiare senza interruzioni, dal 2024 sarà disponibile anche un Giglio-Link.