Sciopero: Ita Airways cancella 42 voli nazionali

Lo sciopero di 24 ore indetto oggi, 20 giugno, dai lavoratori del comparto aereo, ha costretto Ita Airways a cancellare 42 voli nazionali.

Come si legge sul sito della compagnia aerea, "Ita Airways ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 50% riuscirà a volare nella stessa giornata dello sciopero".



In caso di cancellazione o modifica dell'orario, i passeggeri ptoranno cambiare la prenotazione senza penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso di cancellazione o ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 25 giugno.



A questo link è disponibile la lista dei voli cancellati.