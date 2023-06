Santanchè: “Intitolare Linate a Berlusconi? Sono d’accordo”

“Dedicare l’aeroporto di Linate a Silvio Berlusconi? Sono d’accordo”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè (nella foto), esprime il suo appoggio alla proposta di intitolare lo scalo milanese all’ex presidente del Consiglio.

L’idea, avanzata dall’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini, è ora al vaglio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



La titolare del Mitur si dice d’accordo al tributo al fondatore di Forza Italia per la sua “capacità di innovare come imprenditore e come politico”. “Ci lascia – ha dichiarato ai microfoni di LaPresse a margine di un evento - un bipolarismo, un interesse nazionale che è quello che Giorgia Meloni continua a portare avanti con forza, e soprattutto ci lascia una coalizione, perché il centrodestra é nato su quella che era la visione di Silvio Berlusconi”.