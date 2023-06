“L’inserimento di questo volo per New York JFK contribuisce a rafforzare l’offerta aerea diretta verso gli Stati Uniti, che vedrà dei livelli record nel corso della stagione estiva del 2023”. Queste le parole con cui Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma, ha salutato l’avvio del volo giornaliero operato da Norse Atlantic Airways da Roma a New York.

La Capitale si aggiunge così alla rete della compagnia aerea low cost a lungo raggio come quinto gateway europeo per New York JFK insieme a Oslo, Londra, Parigi e Berlino.



Il lungo raggio a prezzi accessibili

“Il nostro impegno - ha dichiarato Bjørn Tore Larsen, ceo di Norse Atlantic Airways - a offrire esperienze di viaggio a lungo raggio a prezzi accessibili senza compromettere la qualità è al centro della visione di Norse Atlantic Airways. Non vediamo l'ora di accogliere i passeggeri a bordo".



Il volo dall'aeroporto di Roma Fiumicino, operato esclusivamente con aeromobili Boeing 787 Dreamliner, decolla tutti i giorni alle 18.55 e atterra a New York JFK alle 22.30. Da New York a Roma i voli partono alle 00.30 e atterrano alle 15.15 dello stesso giorno. A bordo ci sono due cabine, Economy e Premium, ogni posto è dotato di un sistema di intrattenimento personale e la cabina Premium offre un sedile più ampio e una distanza tra le file di 109 cm, con molto spazio e una reclinazione abbondante.



I passeggeri possono scegliere tra tariffe, Light, Classic e Flextra. Le Light rappresentano l'opzione economica di Norse, mentre le tariffe Flextra includono la franchigia massima per il bagaglio, due servizi di ristorazione, una migliore esperienza in aeroporto e a bordo e una maggiore flessibilità dei biglietti. “Confidiamo - ha concluso Bassato - che il nuovo modello di offerta del vettore, unitamente all’orario serale che consente di sfruttare una piena giornata a Roma prima della partenza, arricchisca il mercato con ulteriori soluzioni in grado di intercettare e stimolare domanda addizionale sui collegamenti diretti tra Roma e la Grande Mela”.