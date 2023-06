Jet2 incrementa gli ordini per motori più efficienti

Jet2 prosegue sul cammino dell'ammodernamento della flotta e annuncia un'estensione dell'ordine per nuovi motori Cfm Leap-1A più efficienti sotto il profilo dei consumi e delle emissioni.

Attualmente, come ricorda ttgmedia.com, il vettore ha in ordine 98 nuovi aeromobili, tra A320 e A321, oltre a 48 in opzione. Le consegne sono previste entro il 2031.



La compagnia aerea ha anche confermato di aver selezionato Cfm per la fornitura di motori per altri 71 aeromobili, 35 dei quali in ordine fermo.



Secondo quanto affermato dalla casa produttrice, i motori Leap sono in grado di diminuire i consumi dal 15 al 20%, oltre a ridurre le emissioni di carbonio.