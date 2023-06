Qantas, confermato anche nel 2024 il Roma-Perth

Confermato per il terzo anno consecutivo il Roma-Perth di Qantas. La notizia è arrivata ieri, in occasione della ripartenza del servizio, attualmente unico volo diretto tra l’Europa continentale e l’Australia.



La rotta resterà attiva tre giorni alla settimana fino al 3 ottobre 2023, mettendo a disposizione oltre 22.000 posti a bordo degli aeromobili Boeing 787 Dreamliner di Qantas durante i quattro mesi di operatività.



I voli per la stagione 2024 saranno messi in vendita all’inizio di luglio 2023. “Il ritorno del collegamento nel 2023 e l’annuncio del servizio per il 2024 da parte di Qantas riconfermano il Western Australia come principale porta d’accesso al Paese dall'Europa continentale, un risultato che possiamo essere orgogliosi di aver raggiunto insieme”, ha commentato il premier del Western Australia Roger Cook, entrato in carica questo mese. “Vorrei dedicare un riconoscimento particolare a Qantas per la fiducia investita nel Wa e spero che questa rotta continui anche oltre il 2024, in modo che i viaggiatori possano beneficiare della comodità di un collegamento diretto tra Roma e Perth ogni anno, che sia per viaggi di piacere, per affari o per studio, supportando i principali benefici economici e culturali del nostro Stato".



Il Ministro del Turismo Rita Saffioti ha aggiunto: “Il lancio del primo volo diretto Roma-Perth l’anno scorso ha rappresentato un’occasione unica per la nostra industria del turismo, e il fatto che Qantas si sia impegnata per una terza stagione nel 2024 è un’enorme vittoria per il Western Australia. In questa fase di ripresa dal periodo del Covid-19, il nostro Governo si è concentrato sull'aumento del numero di collegamenti internazionali verso il Western Australia, con 13 voli attualmente operativi da diverse destinazioni in Asia, Europa, Medio Oriente e Nuova Zelanda. Nel corso di quest’anno – ha concluso - vedremo crescere ulteriormente il numero di collegamenti internazionali, compreso il ritorno di un servizio diretto Tokyo-Perth".