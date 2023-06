Treni, l’attacco di Renfe in Francia: biglietti a 9 euro

Lo scontro sui biglietti low cost per viaggiare in Europa su sposta sulle ferrovie. In Francia si assiste allo sbarco sul mercato di Renfe, l’operatore nazionale delle ferrovie spagnole, che ha appena lanciato una serie di tariffe molto aggressive per attrarre i clienti francesi.

I prezzi partono da 29 euro per i collegamenti diretti con la Spagna (Barcellona, Madrid, Girona, Tarragona, Saragozza o Figueres) da Lione o Marsiglia e da 19 euro per raggiungere la Spagna da città più vicine come Montpellier o Narbonne.



Ma è sulle tratte interne che Renfe affronta Sncf a muso duro, con tariffe da 9 euro per i collegamenti fra le 10 stazioni francesi che compongono la sua rete in Francia: Narbonne, Béziers, Avignone, Marsiglia, Lione, Montpellier e Aix-en-Provence.



I primi treni partiranno a luglio, si legge su L'Echo Touristique, ma già i nuovi prezzi concorrenziali stanno iniziando a muovere il mercato.