Birmingham, i dipendenti minacciano lo sciopero estivo

La scure degli scioperi estivi arriva anche sulllo scalo di Birmingham. Un totale di 100 agenti di sicurezza e tecnici del terminal hanno promesso proteste, sempre per temi legati alla retribuzione, come sta accadendo anche in altri aeroporti britannici e non.

Gli scioperi, come riporta ttgmedia.com, potrebbero iniziare già a luglio e potrebbero condizionare in maniera determinante le operazioni dell'aeroporto, con conseguenze che potrebbero ripercuotersi su altri scali. Tuttavia le autorità aeroportuali hanno affermato di confidare in un impatto limitato nel caso in cui la minaccia di sciopero dovesse concretizzarsi.