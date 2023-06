Trenord: piano di rinnovamento della flotta al giro di boa, 111 nuovi treni

Giro di boa per il piano di rinnovamento della flotta di Trenord. A poco più di tre anni dall’inizio del programma sono ora 111 i convogli acquistati da Fnm e Ferrovienord grazie a un investimento di 1,7 miliardi da parte di Regione Lombardia.



“Caravaggio, Donizetti e Colleoni oggi circolano su 27 linee servite da Trenord – legge in un comunicato -; su 9 di queste la flotta è interamente composta dai nuovi convogli. Nei prossimi mesi, proseguiranno la consegna e l’immissione in servizio di ulteriori treni, che saranno destinati alle direttrici verso Piacenza, Domodossola, al bacino cremonese e alle linee non elettrificate del Pavese”. Complessivamente, nel 2023 è previsto l’ingresso in servizio di 63 nuovi treni.



“Il miglioramento del servizio, insieme all’alto livello di comfort offerto dai nuovi treni – evidenzia il presidente di Fnm Andrea Gibelli – trasforma il trasporto in viaggio, un’esperienza dove è possibile iniziare o proseguire le proprie attività personali e quotidiane. Inoltre, i nuovi convogli garantiscono un risparmio dei consumi energetici mediamente del 30% e sono realizzati con materiali riciclabili per oltre il 90%, secondo il principio dell'economia circolare”.