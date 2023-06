Fs, in estate lavori di potenziamento della rete: le modifiche alla circolazione

Si aprono i cantieri sulla rete ferroviaria della Penisola. Nel cuore dell’estate Rfi - società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs - effettuerà diversi interventi di potenziamento delle infrastrutture, che potrebbero condizionare la regolare circolazione dei trani.

I lavori interesseranno sia le linee Av che quelle tradizionali, in diverse dello Stivale. Ecco gli snodi e le tratte che saranno maggiormente condizionate dagli interventi: la linea Verona-Brennero sarà interrotta dal 6 al 23 agosto per manutenzione in territorio austriaco e per lavori di sostituzione travata metallica tra Bronzolo e Mezzocorona (quest’ultimo intervento programmato dal 7 al 12 agosto); la linea Av Napoli-Salerno sarà interrotta nel bivio di Sarno dal 7 al 18 agosto per interventi di manutenzione all’infrastruttura e sostituzione scambi; la linea Av Bologna-Milano sarà interrotta dalla tratta tra Piacenza ovest e Piacenza est dal 14 agosto al 17 agosto per lavori di sostituzione appoggi del Ponte Po. Inoltre, per il rinnovo dei binari ambito stazione, dal 7 al 18 agosto i treni non fermeranno a Reggio Emilia Av.



Dal 14 al 17 agosto, la linea Av Firenze-Roma sarà interrotta tra Orte nord e Orte sud per manutenzione dell’infrastruttura e sostituzione degli scambi. Dal 12 agosto al 3 settembre sarà interrotta anche la linea convenzionale Roma-Firenze tra Ponticino e il secondo bivio Valdarno per interventi di manutenzione idraulica.



Prevista, infine, una riprogrammazione delle tracce per i treni della linea Roma- Cassino per lavori all’armamento dal 28 luglio al 3 settembre. Saranno perciò effettuate modifiche di percorso che potranno comportare tempi di percorrenza maggiori.